Videos del golazo de Luis Díaz desde todos los ángulos y el festejo más loco

El gol de Luis Díaz sigue dando de qué hablar. La inspiración del guajiro rescató el empate 1-1 del Liverpool ante el Crystal Palace, el lunes en la segunda fecha de la Liga Premier.

Pero más allá del resultado en este cotejo de Anfield, muchos continúan elogiando la calidad técnica y atrevimiento del colombiano para encarar en medio de la marca de cinco hombres, superarlos y sacar un disparo inatajable desde fuera del área.

La antológica anotación del extremo colombiano fue captada por varias cámaras y Sonos la editó en un solo video el propio Liverpool lo publicó en sus redes sociales para deleite de sus hinchas y de todos los seguidores de ‘Luchito’.

A ras de grama, con cámara aérea, de frente, de lado, desde la tribuna, detrás del arco... la joya del guajiro ante el Palace aparece de todas las formas posibles en este maravilloso video.

Every angle of Luis Diaz's strike last night against Crystal Palace, presented by @Sonos pic.twitter.com/PBInEN055i