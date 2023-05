Batalla campal: jugadoras de Equidad y América se golpearon y empujaron

Sobre lo sucedido, el técnico de La Equidad, Albeiro Erazo indicó: “no tengo nada que decir de ellas. Uno se calienta en el partido y se emociona como cualquier espectador”.

“Hay que guardar un poquito más la calma y hablar con ellas (árbitras). Les preguntamos por qué si o no y ellas toman la decisión. Si se equivocan o no, el partido tiene que seguir no va a cambiar el resultado. Son seres humanos y cometen errores, pero nosotros tenemos que jugar el partido. Eso le decía yo a Catalina (Usme), que jugáramos porque la gente que pagó una boleta merecía un espectáculo”, añadió.