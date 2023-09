La revancha de Titanes

El calendario de titanes en la ‘Fase 1’ será el siguiente: (primera ronda) Titanes vs. Corsarios (24 de septiembre), Motilones vs. Titanes (26 de septiembre), Titanes vs. Búcaros (28 de septiembre), Cóndores vs. Titanes (1 de octubre), Piratas vs. Titanes (2 de octubre); (segunda ronda) Corsarios vs. Titanes (4 de octubre), Titanes vs. Motilones (6 de octubre), Búcaros vs. Titanes (8 de octubre), Titanes vs. Cóndores (11 de octubre), Titanes vs. Piratas (12 de octubre).

Mañana, en el Coliseo Elías Chegwin, previo al viaje a Bogotá, para el debut ante Corsarios de Cartagena, se realizará la presentación oficial de la nómina de los heptacampeones del baloncesto profesional colombiano. El encuentro está programado para las 10:30 a.m.