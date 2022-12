“Perder por penaltis dos veces es tener muy mala suerte”: Van Gaal

“No voy a seguir de en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Puede verlo en google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento así”, dijo Van Gaal que no seguirá como seleccionador.

El preparador naranja resumió el encuentro: “Hemos corrido más que los argentinos en la segunda parte pero había jugadores muy cansados. En estos casos lo que queremos es llegar al final. Creíamos que podíamos ganar, ensayamos los penaltis. Si pierdes por dos goles y lo consigues igualar, en la prórroga a veces no es fácil mantener la situación”.