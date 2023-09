Unión Magdalena ganaba 3-1 al Cali y terminó perdiendo 4-3

Los pupilos de Jaime De La Pava, entre quienes no estaba Teófilo Gutiérrez (quien no pudo viajar a la capital magdalenense por un inconveniente estomacal), despertaron, corrieron y lograron remontar. Luis ‘el Chino’ Sandoval no anotó, pero aportó en la vigorosa reacción de los visitantes.

En solo diez minutos, del 55 al 65, le dieron vuelta al marcador con tantos del paraguayo Gustavo Ramírez y Fabry Castro.

El guaraní anotó la segunda y cuarta diana azucarera. Castro consiguió el tercero, el del empate.