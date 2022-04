“La Comisión Disciplinaria tendrá que adjudicarle tres puntos a Junior”: Báez

Héctor Fabio Báez también opinó sobre la polémica que generó el técnico de Junior, Juan Cruz Real, en torno al estado de la cancha y del camerino visitante en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta.

“No ha faltado a la verdad”, afirmó Báez. “El camerino, en el área de los baños tenía un fuerte olor a orín, eso no lo pueden ocultar ellos. No hubo agua por un momento, tuvimos que buscar a alguien para que la colocara, cuando llegamos no había. Lo del terreno de juego es una expresión de algunos jugadores del equipo, que el terreno estaba duro y no se podía transportar el balón muy bien”, comentó Báez.

“El terreno se ve bien, pero cuando se tira el balón y se empieza a jugar, los jugadores son los que van a opinar si se encuentra o no en un estado adecuado”, añadió.

James Sánchez, volante del ‘Ciclón, y Óscar Bolaño, administrador del estadio, rechazaron y respondieron duramente a Cruz Real.

“¿Entonces las siete canchas que visitaste y jugaste defensivo y perdiste estaban malas? Al que sabe de fútbol no lo versees, nunca dijiste nada del terreno de juego. Ayer (el sábado) hubo un Unión Magdalena que trabajó, era un partido parejo, deja de excusarte, Unión y Junior jugaban fútbol hasta que se pitó. Respeta, Juan Cruz Real”, dijo Sánchez a través de una historia en su cuenta de Instagram.