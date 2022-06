Un ‘Major’ en medio de lío por la LIV

Mientras las encuentra ha aprovechado estos días de entrenamiento en Brookline para dejar claro su posicionamiento como uno de los defensores del PGA Tour con sus declaraciones sobre la LIV Golf Series: “Tres días para mí no es un torneo de golf, y sin corte. Es así de simple. Quiero jugar contra los mejores del mundo en un formato que ha existido durante cientos de años”. Rahm fue muy directo al opinar sobre el nuevo modelo saudí, como ya había hecho anteriormente.

También habló claro al referirse al motivo por el que algunos de sus compañeros han optado por dejar el PGA Tour. “El dinero es genial, pero no cambiaría mi estilo de vida si gano 400 millones de dólares. No cambiaría nada. Podría retirarme ahora mismo con lo que he hecho y vivir una vida feliz y no volver a jugar al golf. En realidad, nunca he jugado por razones económicas. Lo hago por amor a este deporte”, aseguró.

Al margen del ya mencionado Jon Rahm, las apuestas sitúan como principal favorito al norirlandés Rory McIlroy, que llega a Brookline tras imponerse en el RBC Canadian Open el pasado fin de semana, completando una última jornada sensacional de domingo con hasta diez ‘birdies’. Si desde hoy aún le dura la inspiración que tuvo en Toronto, no hay duda de que es el favorito número uno para levantar el trofeo y, probablemente, el golfista más en forma del momento.