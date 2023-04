“Todavía siento y lloro a Freddy Rincón”, dice Wilson Pérez

A Wilson Pérez todavía se le quiebra la voz cuando habla de Freddy Rincón. Ha pasado un año exacto del fallecimiento del legendario futbolista, tras un accidente de tránsito en Cali, y el ex lateral barranquillero siente que no ha superado el dolor.

“Para mí sí es bastante duro hablar del tema de Freddy porque me conmueve mucho y me quebranta. No lo puedo asimilar todavía, no sé hasta cuándo pueda aceptar que Freddy ya no está con nosotros”, expresó Pérez en diálogo con EL HERALDO.

El recordado jugador currambero, que compartió camerino con Rincón en el América y en la selección Colombia en gran parte de la década del 90, se mantuvo en silencio en los días que su amigo se debatía entre la vida y la muerte, y mucho más cuando se confirmó su deceso.

No concedió entrevistas. No contestó llamadas ni respondió mensajes de periodistas. “Está muy golpeado”, justificó Víctor Danilo Pacheco, reconocido ex jugador atlanticense, compañero de Wilson y Freddy en la Selección, hace un año cuando EL HERALDO lo consultó sobre el impacto de la mala noticia en el ex lateral.

“Fue durísimo porque mucha gente, en ese momento, estaba aprovechando la oportunidad para enviar y publicar fotos con Freddy. A mí me incomodó porque lo que estaba viviendo Freddy no era para que una persona estuviera montando fotos en las redes sociales. Él necesitaba algo diferente, que la gente se arrodillara y le pidiera Dios que lo sacara de eso”, recuerda Pérez un año después del infausto desenlace de su camarada.