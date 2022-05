“Queremos seguir compitiendo al más alto nivel”: Soren De Luque

R.

Yo ni me lo creía. No sabía si saltar o gritar. Muy pocos recuerdan ese momento, pero yo lo tengo grabado en mi mente. Íbamos perdiendo y, que en paz descanse, Xavier Robertson encestó un triplazo. Nunca se me va a olvidar, Casi nos morimos en la banca. Cómo es que vas a debutar con un equipo también debutante y quedas campeón en una plaza tan difícil como lo es San Andrés. Todavía es la hora y no le encuentro la lógica.