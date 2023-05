Titanes de Barranquilla no dejó lugar a la sorpresa ante Motilones

Los Titanes de Barranquilla no se dejaron sorprender este domingo, en el coliseo Elías Chegwin, ante unos Motilones del Norte que llegaron con sangre en el ojo para herir en condición de visitantes al vigente campeón (83-74).

El juego fue mucho más bueno de lo que se esperaba. Emoción absoluta en los varios asistentes que se acercaron al recinto de la 72 como plan dominical para cerrar el fin de semana. El cuadro barranquillero se notó sorprendido en los primeros minutos por la capacidad de respuesta de sus rivales. Fueron solo dos puntos de diferencia los que los alejaron del primer parcial.

Un conocido de la casa, Leyder Moreno (19 puntos y 3 rebotes), campeón con los curramberos hace un par de temporadas, era una de las principales amenazas rivales, aunque su lesión sobre el transcurrir del juego marcó la derrota para los suyos. El panameño C.J. Rodríguez (15 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias) fue su principal escudero, así también como el foráneo Travio Leonard (9 puntos y 3 rebotes) que aterrizó en la ciudad solo a unas cuantas horas del compromiso.

Titanes aprovechó una luz de 17 puntos en el segundo cuarto (22-15 esa salida) para montarse en el marcador y cuidar el dominio del juego. Motilones intentó por todas las vías cerrar la brecha, pero les fue imposible ante el muro implantado por los atlanticenses, así también como su buena producción ofensiva (se llevaron el último episodio).

El samario Soren De Luque volvió a cargar a los Titanes con otra estelar noche de 24 puntos y 12 rebotes. El panameño Josimar Ayarza (21 puntos y 11 rebotes) y el argentino José Defelippo (13 puntos y 6 rebotes) también dijeron presente en las pizarras.

“Hicimos un gran partido, lamentablemente no pudimos cerrarlo como hubiésemos querido. Siempre no paso algo, esta vez fue la lesión de Leyder Moreno, quien estaba en un muy buen momento en el partido. Darle esas pequeñas ventajas a un equipo tan completo como lo es Titanes, te hace resignar del juego. Pudimos competir de igual a igual, no estoy completo pero estoy conforme”, alcanzó a destacar Manuel Córdoba, entrenador de los Motilones.

Ambos equipos tendrán que volver a verse las caras, este lunes, a las 8:30 p.m., en el coliseo Elías Chegwin.