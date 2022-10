“Mi mentalidad es ganar títulos”: Ernesto Oglivie

La pintura dentro de los Titanes de Barranquilla tiene nombre y apellido, Ernesto Oglivie. El internacional panameño no tiene límite de fuerza, ni freno a la hora de anotar. Bajo la dirección del entrenador Tomás Díaz, ha vuelto al equipo currambero para dar el golpe sudamericano y responder al favoritismo total de la Liga Profesional de Baloncesto Colombiano.

EL HERALDO habló con el capitán de los vigentes campeones de Colombia acerca de su evolución como jugador en el país y la responsabilidad de comandar esta institución a su sueño de campeonar en aguas extranjeras.

“Las sensaciones hasta esta parte de la temporada han sido muy buenas. Tengo la facilidad de conocer al equipo y saber que es a lo que el entrenador (Tomás Díaz) quiere apostar en su modelo de juego. Mi intención siempre será dejar a Titanes en lo más alto y aportar mi granito de arena”, dijo a EL HERALDO.

El panameño se venía destacando en el baloncesto mexicano, donde mostró un nivel superlativo en los Mineros de Zacatezcas. Sin embargo, en plena temporada tuvo que frenar su acción por una lesión en su rodilla izquierda que, al mismo tiempo, puso en duda su retorno a los Titanes de Barranquilla.

“Tuve una pequeña lesión en mi club en México, gracias a Dios he venido saliendo de la misma. Durante los últimos días me he sentido bien, vamos poco a poco tratando de coger el ritmo e ir perdiendo el miedo que genera una molestia como esta. Considero que si me cuido, estaré mucho mejor conforme pase la temporada”, aclaró.

Oglivie, recordado por su gran capacidad ofensiva en las pasadas campañas, podría hacer historia este fin de semana donde, de anotar 10 puntos en su próximo juego, se convertiría en el segundo jugador en toda la historia titánica en superar la barrera de los 1.000 puntos anotados, el primero fue Jonathan Rodríguez, quien pasó el registro hace solo unos días.

“Nunca me enfoco en los puntos, mi mentalidad es ganar títulos y ayudar al equipo lo más posible. La clave de todo el éxito que hemos tenido en Titanes es la química y el compañerismo con el que jugamos, después de eso las anotaciones vendrán solas. El llegar a los 1.000 puntos en este equipo es algo que nunca tuve en mente, pero si se da, toca esperarlo con alegría y sin prisa”, comentó.

Aunque la hegemonía de los Titanes parece clara en el baloncesto colombiano, Ernesto elude tal dominio al compromiso y la química que se tienen desde el seno de la escuadra. “Tenemos una plantilla muy larga y comprometida. Todos estamos capacitados para aportar. Puedes notar que los jugadores que vienen desde la banca muchas veces lo hacen mejor que los titulares y esa es la clave del equipo. El conjunto siempre nos va a llevar muy lejos”.

Finalmente, el poste panameño expresó que la tarea está lejos de terminarse. Los objetivos para el equipo barranquillero pasan por dar un golpe de opinión en la segunda ronda de la Liga Sudamericana y retener el título nacional.

“Nuestro reto principal será clasificar en la segunda fase de la Liga Sudamericana. Creo que Titanes es un equipo grande que se merece eso y tenemos que seguir trabajando para ello. No será nada fácil. Sin embargo, contamos con un equipo digno para la tarea y pensar en grande. Así mismo, será una obligación retener el título en la liga colombiana. Pondremos mucho trabajo y sacrifico por defender esta camiseta”, concluyó.

Ernesto Oglivie viajará con todo el equipo disponible para enfrentar, este fin de semana (sabado y domingo), a Tigrillos de Medellín en territorio antioqueño. Los juegos irán por Win Sports.