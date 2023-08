“Ojalá llamen a Sandoval a la selección Colombia”: Teo Gutiérrez

“Lo conocí de pequeño, le enseñaba muchas cosas y me alegré cuando decían ‘uy va a River’, pero yo dije ‘no, este jugador es de Europa’. Menos mal que no lo llevaron a River, aunque yo feliz que fuera a River, pero Luis Díaz mostraba el fútbol pícaro, de alegría, de ir para adelante, la velocidad con la pelota y yo decía ‘este hijuemadre es crack’. En Junior le costó un poco y yo le dije al jefe ‘cálmese, ¿botó tres goles y ya ahora no sirve? No no, hay que dejar que ese es el futuro del fútbol colombiano’”, expresó.

“Le dije al viejo (Fuad) y a Comesaña también. Y míralo ahora. Ahorita lo estaban cuestionando, pero él tiene que quedar de ahí para el Real Madrid, para Barcelona. Lo estaban cuestionando y zampó un gol. Los cracks son cracks. Los jugadores diferentes son diferentes hasta en el dormir”, complementó.

Por otro lado, el futbolista se refirió a la actualidad de la selección Colombia: “Hasta ahora me ha gustado el proceso, porque han llamado casi a todos, es de mérito. Ojalá que estén muchos jugadores de Millonarios porque se lo merecen, han quedado campeón. Hay varios que juegan bien. A Llinás hay que soltarlo, está muy amarrado. Cataño que le pega bien a la pelota, necesitamos jugadores que le peguen bien”.