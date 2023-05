“Me quedo con lo positivo”: Camila Osorio

"Me quedo con lo positivo", afirmó Osorio a la prensa tras su derrota ante la belga Elise Mertens por 6-3 y 7-6 (3), en un encuentro que se alargó durante dos horas y tres minutos.

Aún así, confesó que le hubiese gustado "avanzar más", ya que aunque "me sentía bien jugando los últimos partidos pero hoy no."

"No fue mi día, no me sentía nada cómoda. Intenté darle la vuelta, intenté con lo que tenía luchar hasta el final pero no me bastó", reconoció.

Pero recordó que estas últimas semanas ha jugado muchos partidos en distintos torneos, incluyendo su aventura en Roland Garros y "estoy bien".

Osorio lamentó que en el segundo set tuvo varias en distintos juegos para romper el servicio de su rival y anotarse la manga. "Iba arriba pero no me sentía bien", recordó, antes de lamentar que "tuve muchas 'chances' y se me escaparon".