“Tenemos que jugar como equipo para aprovechar el talento”: Hansel Atencia

“Desde que estaba en Titanes tenía las ganas de volver a Europa, más específicamente al baloncesto español que es uno de los mejores del mundo. Gracias a Dios se dio y todo marchó muy bien. Al principio fue difícil, pero logramos sacar las cosas adelante. Me uní al equipo a mitad de temporada y tuvo que suplir a su mejor jugador. Todo el peso de la ofensiva y la defensiva estuvo sobre mis hombros. No obstante, hice un buen papel”, dijo Atencia a EL HERALDO.

El talentoso base bumangués también habló sobre el reto que será buscar una victoria por un marcador mayor a los 14 puntos frente a Chile e intentar hacer un buen papel ante la poderosa Brasil.

“Ambos partidos son durísimo. Sabemos lo que tenemos que hacer para pasar de ronda. Personalmente, me siento en buen ritmo y siendo un mejor jugador del que era. La clave estará en jugar como equipo. Todo el talento que tenemos en Braian Angola, Juan Diego Tello y Michael Jackson no servirá de nada si no jugamos en conjunto”, agregó.

De igual forma, no desaprovechó la oportunidad para hablar del triple de Heissler Guillent con el que Titanes de Barranquilla se coronó campeón por sexta vez consecutiva en la Liga Profesional de Baloncesto.

“Conozco a Heissler (Guillent) desde hace mucho tiempo. Ha sido uno de mis modelos a seguir. Todos los juegos de la final los cerró de la misma manera, y ese último triple fue increíble. Eso es lo que él hace. Estoy contento de que Titanes haya vuelto a ser campeón”, manifestó.