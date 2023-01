“A mí me importa cómo ganamos, y ha sido extraordinario”: Xavi Hernández

"Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar", dijo en rueda de prensa.

"Yo me quedo con el cómo, más que con el título; eso me importa muchísimo. Hay gente que dice que no, pero a mí sí. Hoy el cómo ha sido extraordinario", continuó.

"Se acerca al partido que queremos, perfecto seguro que no será", completó.

Un Xavi que confió en que esta sea la primera piedra, en forma de título, de su proyecto.

"Esto es muy positivo para el barcelonismo, la marcha de Messi fue difícil... Estamos creando un equipo que, espero, este sea el primer equipo de muchos", aseguró.