Sorín a Mbappé: “Sería bueno que los europeos vengan a Sudamérica”

R.

Es la pregunta que se hacen todos. Es inevitable decir que Argentina llega muy bien y que está dentro de los candidatos, aparte porque tenemos al mejor jugador del mundo, que mucha gente lo daba como que no daba más, que no tiene velocidad, que no tiene explosión y termina haciendo un partido como el que hizo en la ‘Finalissima’ ante Italia. Tenemos a Messi, pero aparte tenemos un funcionamiento, un grupo que está unido, que la pasa muy bien junto y eso se transmite, no solo en la convivencia, sino también en cómo se matan el uno por el otro en la cancha. Argentina llega muy bien, pero todavía falta. En un Mundial hay que hacer un mes perfecto y tener esa dosis de suerte que esté para este lado también.