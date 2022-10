“Si te dicen que estás gordo, llegas con 5 kilos menos”, ‘Pibe’ sobre Jarlan

“Tiene que volver a empezar, esto es así, esto es el fútbol. Cuando un técnico no te quiere, tienes que demostrarle ahí en la cancha. Yo no aconsejo a nadie, en el fútbol hay que aconsejar ahí adentro. Ahí es donde está el futbolista, si te dice el técnico que estás gordo, me presento con 3 o 5 kilos menos. Si te dice eso, está interesado en ti. La carrera del futbolista depende de uno, no de la familia. Me tengo que cuidar para jugar, si tengo que bajar uno, no bajo uno, sino que bajo tres”, expresó el histórico capitán de la selección Colombia.

Jarlan Barrera perdió su puesto en la formación titular de Atlético Nacional y todavía no se sabe si estará en los planes del entrenador brasileño Paulo Autuori para la siguiente temporada.