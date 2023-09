Sergio Ramos se motiva con un nuevo cara a cara con el FC Barcelona

El central camero apuntó, en una declaraciones a los medios del club, que “como pasa en la ‘Champions’”, ese tipo de rivales “supone un plus por mucho” que no se quiera, y añadió que los barcelonistas “son favoritos a todo, en LaLiga y en la Champions, y eso hace que una victoria contra ellos tenga ese plus emocional”.

“Vamos a intentar ir allí a por todas, aunque sea otro estadio, pero son los mismos jugadores. Tienen verticalidad, son rápidos por banda y va a ser un partido bonito”, relató el central, quien ya sabe lo que es marcarle a la formación azulgrana, aunque precisó que se centra en otras cosas.

“Me preocupa más que el equipo tenga una buena línea defensiva, quedarnos con la portería cero y ser sólidos atrás, para que el resto de líneas estén cómodas con la defensa, que es lo que te hace crecer más como equipo”, argumentó Sergio Ramos, quien jugó completo los dos primeros partidos desde que llegó al Sevilla, ambos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ante Las Palmas en LaLiga y el Lens francés en la Liga de Campeones.