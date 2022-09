Luis Enrique, en modo ‘walkie-talkie’ para entrenar la selección de España

Luis Enrique, entrenador de la selección de España, sigue promoviendo el uso de la logística y las comunicaciones para mejorar sus entrenamientos. Si en su inicios como seleccionador con la campeona del mundo de 2010 recurrió a montarse en un andamio para tener una mejor perspectiva de los jugadores en el campo, ahora se apuntó a usar walkie-talkie.

Estos aparatos de comunicación de voz usados para comunicarse de manera personal aparecieron en el entrenamiento de la selección ibérica en la sede Las Rosas en Madrid.

Luis Enrique Martínez trepado desde el andamio donde observa el entrenamiento y que sus jugadores escucharon gracias a un dispositivo que llevan en un chaleco debajo de la camiseta, con el que ya controlaban todos los datos físicos de cada sesión.



Antes de la sesión, Luis Enrique contó a sus jugadores el cambio para cuidar su voz y no tener que dar órdenes a gritos en cada corrección táctica y en los partidos de cada entrenamiento.



"Vais a oír la voz del míster. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a hablar bajo con gente que está lejos", anunció el seleccionador en el gimnasio a sus jugadores antes de que cada uno añadiese un pequeño dispositivo a sus chalecos.



"Para daros órdenes y consignas en posible correcciones, así no me dejo la garganta. Espero que no se acople mucho y que os pueda servir. Lo podéis oír, no tenéis que hacer nada, os saldrá papá por detrás", añadió al más puro 'estilo Luis Enrique' en su charla con los jugadores.



El vídeo que difundió la Federación española en sus redes muestra a Luis Enrique poniendo en práctica el transceptor, dando consignas de posición a Koke, a Álvaro Morata en la presión y a Gavi en sus funciones en el centro del campo. También traslada al capitán Sergio Busquets una orden para dar a los centrales en la posesión de balón en el arranque de la jugada.

Estos son los partidos de la Copa de Naciones de la Uefa en la que está España en el grupo A2.

Sábado 24 de septiembre: España vs. Suiza y República Checa vs. Portugal

Martes 27: Portugal vs. España y Suiza vs. República Checa

España, que tiene asegurada la permanencia en el evento, pasará a la fase final si gana y Portugal pierde. Portugal se quedará fuera de la fase final si pierde y España gana y sellará la permanencia si gana y Suiza pierde.