Víctor Cantillo, el llamado de emergencia de Colombia para Perú y Argentina

Cantillo disputó 45 minutos en el partido de Colombia contra Paraguay, que terminó igualado sin goles el 17 de noviembre del año pasado. Desde entonces, con su equipo Corinthians, 'el flaco' no ha vuelto a tener acción, teniendo en cuenta que no fue convocado para los últimos cotejos de su equipo, que ganó dos, empató uno y perdió 3 encuentros en sus últimos seis compromisos sin el nacido en la Zona Bananera.

Cabe mencionar que la no presencia del mediocampista fue una de las más renombradas en la más reciente convocatoria de Reinaldo Rueda, quien tomó la decisión de no contar -en un principio- con el jugador de 28 años, así como tampoco con Carlos Cuesta y Yairo Moreno, para quienes no se han abierto nuevas posibilidades ante las recientes novedades de la FCF.

Así las cosas, se espera que Cantillo pueda sumar minutos ante los próximos compromisos de Colombia, cuyo partido contra Perú se desarrollará el viernes 28 de enero en el Estadio Metropolitano desde las 4:00 p.m. y posteriormente viajará a Buenos Aires para el cotejo con Argentina, que se celebrará este primero de febrero desde las 6:30 p.m.