Colombia vs. Venezuela: ¡Lucho hasta el final!

Venezuela, conducida por José Pékerman, el piloto que nos selló el tiquete a los mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018, se muestra como un hueso más duro de roer que el representativo boliviano.

Colombia, como en el partido ante Bolivia, se encomienda a la habilidad y buen momento de Luis Díaz. El guajiro del Liverpool anotó un golazo y puso otro en el triunfo 3-0 ante los del altiplano. Con su repertorio futbolístico, el equipo tricolor se reencontró con el gol y con la victoria.

Se espera que ante ‘la Vinotinto’ también pueda marcar diferencia y guiar a la Selección hacia los tres puntos. Con la inspiración y transpiración de Díaz, respaldada por todo el colectivo, se mantiene encendida la ilusión de conseguir algo que se veía perdido y que ya no depende solo de Colombia. No importa que ya no esté solo en manos nuestras. El extremo y sus compañeros tienen que salir con todo y decir: ¡Lucho hasta el final!