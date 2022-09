Macnelly Torres “cambiaría a todos” los jugadores para partido contra México

“Yo los cambiaría a todos porque para mí, no, para mí no, yo creo que aquí todos estamos seguros de que México es un rival mucho más fuerte que Guatemala y a mí me gustaría ver estos muchachos que entraron en el segundo tiempo, cuando ya el partido estaba definido”, dijo Torres en programa ‘El VBar’ de Caracol Radio.

Seguidamente, nombró a los pocos futbolistas que dejaría de la nómina del juego del sábado pasado.

“Yo por ahí dejaría, no sé, a Lerma, a Luis Díaz, al muchacho Jhon Lucumí y pare de contar. De ahí, yo cambiaría todo, colocaría a todos los muchachos: Yaser Asprilla, Estupiñán, a todos los colocaría en un partido tan bravo como lo es ante los mexicanos a ver si sí están para lo que es Eliminatorias”, agregó.