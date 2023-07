“Si hay jugadores de buen pie, no puedes traer a un DT que no juegue bien”

“Tuve buena relación con ‘Bolillo’, yo siempre fui sincero con todos. Nunca tuve problemas y si alguno tuvo problemas conmigo, no me enteré. Yo no le tengo que reclamar nada, lo único que le hablé fue qué me dijo, pero me dio sus razones y lo entendí. Contra ‘el Bolillo’ no tengo nada”, expresó.

Eso sí, en medio de sus declaraciones, el cancerbero lanzó una frase bastante fuerte para el estratega, que está siendo todo el blanco de críticas por la pésima actualidad del ‘Tiburón’.

“Para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si tu traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a ‘Juanfer’ debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación en base a él, no se puede traer a la estrella de último. Primero traes la estrella y planificas alrededor, lo mismo es el técnico, que planifica, ve lo que le gusta, su modelo de juego y trae a sus jugadores con base a eso”, aseguró.

El ganador de tres Ligas con el onceno barranquillero siguió en su idea y dijo que no cree que el cuerpo técnico ya haya encontrado un equipo ideal.