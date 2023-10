Viera, crítico con Pedro Sarmiento por señalamientos públicos a Dayro Moreno

Sarmiento señaló en público a su delantero, goleador y principal figura, Dayro Moreno. El experimentado entrenador aprovechó la rueda de prensa postpartido para criticar las actitudes y los gestos que realizó el atacante en el terreno de juego, en las que se le veía regañando, cuestionando y “criticando” a sus compañeros de equipo.

“Aquí no manda Dayro. Yo entiendo la posición de él, aquí la gente lo quiere, todo el mundo lo quiere, lo respetan, pero hay que apretarle las clavijas a él también. Porque es que Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en la institución y hacemos parte de eso. Algún día nos vamos y la institución sigue, nosotros somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos. Esto no es Dayro Moreno solo, y yo lo quiero, y todo el mundo lo quiere, lo valora y lo respeta, pero hay que apretarle, él no puede pasar por encima de nadie”, manifestó el orientador.