Representante de Borré confirma que está en negociaciones con River Plate

“Hay formas de que el jugador no pierda y a River no se le vaya el presupuesto. Esto no es cuestión de dinero, sino de encontrar lo mejor forma económica y deportivamente. Hay que buscar lo mejor para todos. Esto es día a día, veremos qué va a suceder”, enfatizó.

Los directivos del conjunto alemán también se han manifestado sobre el asunto del colombiano de 27 años, aclarando que no tienen intención de salir de él a mediano plazo.

“Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben”, dijo el director deportivo Markus Krösche a Frankfurter Rundschau.

Lo cierto es que Rafa no está contento con la cantidad de minutos que ha recibido en la reanudación de la liga de Alemania, y es por eso que espera que las negociaciones con el cuadro argentino terminen a su favor.