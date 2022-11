Rueda, Maturana y ‘Bolillo’ sueñan con una final Brasil-Argentina en Qatar

Los técnicos colombianos Francisco Maturana, Reinaldo Rueda y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez ven en Qatar 2022 una “bonita oportunidad” para que Suramérica corte una sequía de 20 años sin ganar un mundial, y fijan sus esperanzas en Brasil y Argentina sin desconocer el poderío europeo.



“Suramérica no gana hace 20 años y esta es una linda opción. Creo que hay una posibilidad”, expresó Gómez durante su participación este miércoles en el conversatorio ‘Experiencias Mundialistas’ en Medellín



‘Bolillo’, quien condujo al seleccionado colombiano a la cita orbital en Francia 1998 y clasificó a Ecuador por primera vez a un mundial, el de Corea y Japón 2002, dijo estar “muy emocionado”, con ganas de ver Argentina y Brasil, a las que cree que tienen opciones de brillar en Qatar.



“No nos ha ido muy bien (a los suramericanos) en Europa, pero en Corea y Japón sí con Brasil, el campeón”, reflexionó el entrenador.



Y remarcó que le gusta la Argentina de Lionel Scaloni porque sus jugadores trabajan “muy parejos y tienen un buen líder en su técnico”.



Además afirma que ve a Lionel Messi en otros estilo, “más simple, sin ser el que se echa el equipo al hombro, sino un maestro de verdad”.



Para Rueda, que estuvo con Honduras y Ecuador en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, respectivamente, este año hay un anhelo de “reivindicación” para el fútbol suramericano después de dos décadas sin levantar la copa.



“Lástima que Brasil y Argentina se cruzan antes, pero la final linda para nosotros sería esa por reivindicar nuestro fútbol suramericano, por todo lo que hemos estado luchando estos 20 años. Sería la final ideal para el mundo”, sostuvo Rueda, quien no logró clasificar con Colombia a la cita en Qatar.



“BRASIL DESMITIFICA CONCEPTOS ACTUALES”



Por su parte, ‘Pacho’ Maturana considera un “ejercicio de humildad” reconocer que los seleccionados europeos “nos cogieron ventaja” y continuar con un análisis que muestre “qué se está haciendo mal o qué se puede hacer mejor” tras haber perdido protagonismo con Brasil, Argentina y Uruguay, campeones del mundo.



“¿Por qué ganábamos? Porque teníamos una identidad. Usted cerraba los ojos y se imaginaba cómo jugaba Paraguay, Uruguay, Argentina. Ahora lo hace y no ve nada porque no hay identidad. Siento que es muy difícil volver a esos tiempos”, opinó Maturana.



Pese a esa apreciación, el legendario entrenador, que dirigió a Colombia en Italia 1990 y Estados Unidos 1994, dice desde su "sensibilidad" que quiere que gane Brasil, al calificarlo como el aparato que “desmitifica los conceptos actuales”.



“Es como un mensaje que quisiera que se diera al mundo porque Brasil desmitifica muchas cosas. Brasil le dice al mundo que no siempre hay que hacer la presión alta, no siempre hay que salir jugando. Y hay licencia para que el jugador que están en el campo, al momento de ataque, tenga toda la libertad para sacar lo que tiene adentro”, declaró Maturana a periodistas, al finalizar el conversatorio.



Sin embargo, ese vínculo con Suramérica no le impide incluir en la baraja de candidatos a Francia, “es el campeón y hay que respetarlo; por algo ganó”.



Además, señaló que “vale la pena darle una mirada a Inglaterra, tiene el perfume de haber sido campeón del mundo“ y confesar que quiere “un buen mundial” para Países Bajos por su amistad con el cuerpo técnico, liderado por Louis Van Gaal.



ECUADOR, POTENTE Y CON PROCESO



En cuanto a Ecuador, que estará en Qatar con el técnico argentino Gustavo Alfaro, ‘Bolillo’ lo ve “potente” y destacó el proceso que los tiene a pocos días del jugar el mundial



“Creció y es un equipo muy bueno. Soy hincha de Ecuador y siempre le deseo lo mejor”, apuntó Gómez, mientras que Maturana, quien al igual que sus colegas fue seleccionador ecuatoriano, indicó que los resultados de La Tri “no son gratuitos”, al elogiar sus proyectos desde la estructura.



Por último, Rueda desea que Ecuador pueda avanzar en el Grupo A, que comparte con Qatar, Senegal y Países Bajos, “lo necesitamos”, dijo, y advirtió: “Ojo con Qatar. Ya lo vimos en la Copa América, es una selección casi que internacional porque tiene muchos jugadores nacionalizados y la localía. Además, ese juego inaugural es siempre muy difícil”.