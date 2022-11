Rublev tiró la raqueta ante un Djokovic que ya está en semifinales

Comenzó el partido bastante igualado, ambos llegaron con la confianza que da una victoria -Djokovic la obtuvo ante el heleno-, y no cedieron lo más mínimo durante el inicio de un set en que ambos tenistas dejaron marca de su calidad con puntos que arrancaron los aplausos del Pala Alpitour en el que se celebra este torneo que cierra la temporada.

No fue hasta el final de este primer envite cuando Novak encontró una oportunidad que no desaprovechó con un punto de 'break' que decantó el set a su favor y que desesperó a Rublev, que acabó tirando la raqueta y pegando un pelotazo contra el suelo, mirando a su banquillo en busca del apoyo de su entrenador, el español Fernando Vicente.

CLINICAL! @DjokerNole takes the opening set 6-4 against Andrey Rublev in Turin!#NittoATPFinals pic.twitter.com/bpTQwh0biW