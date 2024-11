Yéferson Moreno se siente agradecido por la oportunidad que ha recibido por parte de César Farías en la formación titular de Junior. El defensor también dice que ha venido trabajando por eso y que sabía que todo sería duro.

“Me siento contento, feliz, era algo por lo que venía trabajando hace muchos meses atrás. Sabía que me iba a tocar duro cuando regresé y desde que llegué dije que me iba a ganar un puesto. Es una linda oportunidad la que tengo. El profesor me pide mucho el tema del ataque, de los centros, eso lo trabajo mucho en los entrenamientos y quiero seguir mejorando”, señaló en rueda de prensa en Adelita de Char.

Tanta es la confianza que le tiene el estratega venezolano a él y a Jhon Navia que les ha dicho que, si siguen así, podrán llegar a Europa.

“Con el profesor ya tengo bastante confianza desde que llegué. Me dice que soy un buen jugador, que soy un buen lateral. Lo mismo a Navia. Y siempre nos está apoyando, dándonos palabras de ánimo, de que sigamos trabajando, de que somos buenos jugadores y que así como venimos haciendo las cosas, Dios mediante, Dios lo quiera y nos espera Europa”, manifestó.

El marcador de punta habló acerca de la competencia con Jhon Lerma y expresó que su compañero estará listo cuando le toque su oportunidad.

“A Lerma le digo que siga trabajando, en cualquier momento le va a tocar entrar y lo hará de la mejor manera cuando le toque jugar. Acá he visto muy buenos jugadores y siempre me ha motivado esta competencia. Al final de los entrenamientos me quedaba para lograr las cosas y ahora lo he hecho gracias a Dios”, comentó.

El lateral expresó que ha venido hablando con su hermano Daniel, quien es el goleador del torneo y que tuvo un pasado por el conjunto rojiblanco.

“He venido hablando con mi hermano Daniel, que siempre me ha aconsejado. Él cometió errores acá y los pagó muy caros. Siempre me dice que sepa dónde estoy. Gracias a Dios se me vienen dando las cosas, no me ahorro ninguna gota de sudor”, afirmó.

El futbolista dijo que le han venido ayudando mucho con el tema de las redes sociales y dijo que su error de indisciplina ya quedó en el pasado.

“Nos han hablado mucho de eso, de las redes y otras cosas. En las redes hay comentarios positivos y negativos, pero nos dicen que no le demos atención, somos jóvenes. Yo cometí un error, me disculpé con los compañeros, al profesor y a Dios”, manifestó.

Por último, Yéferson Moreno habló acerca del partido que tendrá Junior ante Envigado FC este sábado, a las 4 p.m., en el estadio Polideportivo Sur.

“Venimos haciendo un trabajo y no se nos daban los resultados. Ahora se nos están dando, confiamos en el trabajo que viene haciendo el profesor. Sabemos que Envigado es un equipo bueno, desesperado por salir del descenso. Vamos a hacer un partido inteligente”, concluyó.