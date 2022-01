“No declinemos, sigamos creyendo”: Reinaldo Rueda

No se rinde. No baja los brazos. Reinaldo Rueda admite que el panorama de la selección Colombia se nubló con la derrota 1-0 ante Perú, el viernes anterior en el estadio Metropolitano, pero trata de levantar cabeza y espera que el combinado patrio, en el juego contra Argentina, este martes a las 6:30 p.m., en Córdoba, se reencuentre con la ruta ganadora que lo lleve a Catar.

“El no lograr el resultado en el último juego ha golpeado bastante la ilusión, motivación y deseos. El juego que se realizó ante Perú era para aferrarnos a la posición que habíamos alcanzado. Hemos estado trabajando la parte mental para aceptar esa derrota, hacer esa limpieza, a nivel individual y colectivo. Todos nosotros nos hemos dado ese apoyo y respaldo, valorando las virtudes de cada uno, conscientes de la responsabilidad que tenemos con la afición, más que todo, y con la tradición y la historia del fútbol colombiano”, manifestó Rueda.

“Sin autoengaños, conscientes de que se nos complicó la situación, pero hay nueve puntos en disputa que vamos a luchar con ilusión hasta el final”, agregó.

El timonel del representativo nacional, que recuperó su serenidad y no se mostró tan contestatario como en la rueda de prensa previa al duelo ante los Incas, invitó a la afición a mantener la credibilidad en el equipo y a no perder la esperanza.

“No declinemos, sigamos con la convicción y creyendo en lo que la Selección está realizando, sin autoengaños, conscientes de que estamos en una situación complicada, pero realizable. Todos acá estamos montados en ese proyecto de sacar los puntos que necesitamos para clasificar”, comentó.

De todas formas, en medio de su positivismo de cara al choque contra ‘la Albiceleste’, Rueda reconoció que su equipo tiene que mejorar la resolución de las jugadas en el último cuarto de cancha.

“Nos toca mejorar, debemos mejorar en la finalización de las jugadas, en la eficacia. Puede ser esta la oportunidad de dar el golpe de autoridad”, expresó con optimismo.

“Esperamos que esa racha haya terminado ya y tengamos la fineza para concretar los goles”, añadió.

En cuanto a la manera en que han reaccionado sus pupilos tras la derrota ante Perú, Rueda explicó que cada futbolista tiene su personalidad y asume la situación de distinta forma.

“Cada uno vive su drama de una manera diferente, pero la exigencia es de todos. La única forma de solucionarlo es en la cancha, las palabras aquí no valen, vale lo que hagamos en la cancha”.

Sobre los polémicos gestos y palabras de James Rodríguez ante las rechiflas de la afición luego del partido ante Perú, el DT aseguró que no ha visto el video que muestra una expresión irrespetuosa del ‘10’ hacia el público (“desagradecidos de mi…”) y dio a entender que cada uno responde por sus actitudes y le tocará ofrecer disculpas si así lo considera.

“Seguro que habrá el momento a quien corresponda. No he visto el video de lo sucedido, a cada cual le toca asumir sus responsabilidades y cada uno responderá, no es una obligación, es un compromiso social con nuestra afición, por la relación y respeto social hacia ella”.

Reinaldo Rueda afirma que “los jugadores están comprometidos” y que muchos de los que no están convocados ahora enviaron mensajes de aliento. “Algunos en privado hacia a mí, otros hacia sus compañeros, otros en sus redes sociales. Fortalecen la confianza con sus mensajes”.