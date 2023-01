Real Madrid clasifica a la final de la Supercopa de España

Volvió a pecar el Real Madrid de errores que ya había avisado el italiano Carlo Ancelotti en la previa, sobre todo de falta de concentración, encajando frente al Valencia este miércoles un gol 22 segundos después del descanso, y sin ser capaz de imponer su fútbol en un partido en el que el belga Thibaut Courtois detuvo el penalti definitivo a José Gayà en la tanda y fue nombrado mejor jugador del encuentro.



Empezó frio el partido. En el saludo entre Ancelotti y Gattuso, de amigos que ahora han pasado a un simple respeto, y en las gradas de un estadio Rey Fahd que no se acercó al lleno aunque, eso sí, contó, como ocurriera en anteriores edición, con la inmensa mayoría de aficionados locales animando al Real Madrid.



Y sobre todo a un Karim Benzema que fue el más aclamado, y este les devolvió ese cariño, en el minuto 39, en forma de gol.



Transformó el galo un penalti cometido por el suizo Eray Cömert, que llegó tarde en una carrera al espacio y cometió una infracción clara. Acción que generó el Real Madrid con un balón largo, desde su propio campo, del brasileño Éder Militao a la espalda de los centrales. Sencillo y eficaz.



Pleno de partidos marcando de Benzema -tres- desde su vuelta oficial tras el Mundial de Catar. Además, frente al Valencia lo hizo en un momento clave del partido.



Minuto 39 y después de que el Valencia hubiera avisado en un par de ocasiones, sobre todo en un cabezazo del uruguayo Edinson Cavani tras un centro medido del español José Luis Gayà en el minuto 20 que sacó con una buena parada el belga Thibaut Courtois. Ya lo avisó en la rueda de prensa previa al partido: "Estoy muy bien". Y lo demostró, de nuevo, sobre el campo.



Lo hizo de nuevo en el primer minuto de añadido, ya con 1-0 para los suyos, deteniendo un remate duro a bocajarro de, otra vez, Cavani. La acción fue invalidada segundos después por fuera de juego pero, por si acaso, Courtois ya dejó otra parada más en su haber.



Segundo acercamiento con peligro de un Valencia que, al tercero, no perdonó. 22 segundos después de que el croata Luka Modric entrase al campo, tras el descanso, en sustitución del francés Eduardo Camavinga, quien se cargó con amarilla en el minuto 27, llegó el empate.



Centro perfecto al segundo palo del español Toni Lato, quien jugó de extremo derecho a pierna cambiada, que el brasileño Samuel Lino introdujo en la portería de Courtois tras ganarle la espalda con suma facilidad al español Lucas Vázquez.



Del error del Valencia atrás, al del Real Madrid y partido empatado antes de que el marcador reflejase el minuto 46.



Los de Gattuso consiguieron el objetivo pronto y los de Ancelotti vivieron en una imprecisión que no mostraron en la primera mitad. Además, las malas noticias en forma de lesiones se le acumularon.



Lucas Vázquez tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 69 después de que se le quedase clavado el pie derecho en el césped, provocando un giro antinaural tanto en el tobillo como en la rodilla y el propio futbolista levantó la mano rápido al notar el dolor.



Tan solo cinco minutos más tarde, el brasileño Éder Militao también dejó el cesped al estar aturdido después de parar con el pómulo derecho un disparo fuerte del neerlandés Justin Kluivert en el minuto 55.



La defensa era el principal foco de preocupación de Ancelotti antes del partido y, en cinco minutos, vio como se quedaba sin dos efectivos más además de tener al austriaco David Alaba en Madrid por lesión.



Parones, unidos al cambio de un Samuel Lino que en el minuto 82 tras tirarse al suelo al no quedarle ni una gota de energía, que ralentizaron el juego. Solo la electricidad del brasileño Vinicius pudo con el ritmo plano de la segunda mitad, pero ya cuando la prórroga asomaba como lo que fue, inevitable.



Una arrancada en el cuarto minuto de añadido cuyo último autopase se le fue largo y un mano a mano errado, en un contragolpe, ante la salida rápida del georgiano Mamardashvili, un minuto después fueron las ocasiones de 'Vini' para dar por cerrada una semifinal ante un Valencia que acusó más la falta de fuerzas en la prórroga que el Real Madrid.



Apareció el guardameta de Georgia para llevar a su equipo a los penaltis gracias a dos buenas intervenciones a sendos disparos desde fuera del área primero de Vinicius en el minuto 92 y de Kroos en el 105.



Era ya, antes de los penaltis, el momento de los porteros. Y Courtois volvió a aparecer deteniendo con el hombro derecho un disparo en un mano a mano con Fran Pérez en el minuto 111 que echó por tierra las pocas esperanzas de un Valencia que decidió no atacar en la última posesión de la prórroga.



Llegó la tanda de penaltis y la figura del belga volvió a emerger parando el quinto a José Gayè en la tanda y dio una vida extra a un Real Madrid que busca el pleno de títulos de Supercopa de España en Arabia Saudí. De momento, dos de dos -2020 y 2022- a la espera de rival, entre Barcelona y Betis, en la final del domingo.