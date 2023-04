Harold Ramírez dispara el primer jonrón colombiano de la temporada

Acabó la sequía. El colombiano Harold Ramírez, que se había ido en blanco en ocho turnos al bate en tres juegos, se sacudió del mal comienzo de la temporada de Grandes Ligas y despachó su primer jonrón en la victoria de los Rays de Tampa Bay 7-2 sobre los Nacionales de Washignton, este miércoles ante 13,836 espectadores en el Nationals Park.

Ramírez consiguió el cuadrangular 25 de su historia en Las Mayores en el sexto episodio, sin hombres en base y ante los lanzamientos del pitcher zurdo Patrick Corbin.

Al tercer envío del serpentinero abridor, un slider de 80.2 millas por hora, Ramírez contestó con una línea hacia el jardín central que recorrió 413 pies a una velocidad de 108.6 mph.

El cartagenero, que logra el primer vuelacercas colombiano de la campaña, puso la pizarra 4-2.

