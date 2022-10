Ranking Fifa: Brasil aumenta su ventaja; Colombia, decimoséptima

La selección brasileña que dirige Tite ha aumentado su ventaja sobre Bélgica al frente de la última clasificación mundial de la Fifa previa al Mundial de Qatar 2022, en la que España ha perdido la sexta plaza en favor de Italia.

La pérdida de un puesto por el conjunto que dirige Luis Enrique, que en septiembre perdió frente a Suiza (1-2) y derrotó en el último momento a Portugal (0-1), lo que le permitió meterse en la Fase Final de la Liga de las Naciones, es la única variación entre los diez primeros del ránking Fifa.

Un total de 53 partidos de la Liga de Naciones de la Uefa y 119 amistosos conformaron el programa de la última ventana internacional antes de la Copa Mundial de la Fifa Qatar 2022, que comenzará el próximo 20 de noviembre.

Brasil intentará conquistar su sexto título mundial desde lo más alto de la tabla. La Canarinha, que salió airosa de sus amistosos con Ghana y Túnez, aumenta su ventaja sobre su más directa rival, Bélgica que perdió frente a los Países Bajos (8ª). Argentina, que mantiene el tercer puesto, completa el podio.

FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!

Brazil increase their lead at the top

Big gains for Scotland, Azerbaijan, Algeria, Georgia, Mauritania and Suriname

Only change in top is Italy leapfrogging Spain

