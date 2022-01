“Tenemos una necesidad de hacer respetar nuestra casa”: Santos Borré

El delantero barranquillero Rafael Santos Borré llega en un gran momento a la convocatoria de la selección Colombia. El ariete ha aumentado su cuota goleadora con el Eintracht Frankfurt de Alemania y su influencia en el club bávaro es cada vez más notoria.

Sin embargo, con ‘la Amarilla’ aún no ha logrado tener esa regularidad, algo que esperar empezar a hacerlo en estas fechas de la Eliminatoria Sudamericana en la “posición que le toque jugar”.

“Como lo hemos venido hablando siempre con el cuerpo técnico. Saben que soy un jugador que le puede brindar diferentes opciones. Gracias a Dios en la selección tenemos mucha riqueza en el frente de ataque, tenemos jugadores que nos dan muchas variantes. En cuanto a mí, estoy preparado para estar dónde el profe me necesite. Será importante asimilar bien la función de juego que necesita el equipo en cada momento. Hay que adaptarse y acomodarnos a la posición que nos toque a cada uno. En los clubes tenemos funcionamientos que en el día a día se trabaja y se hace. Por ahí en la selección no tienes tiempo para eso y te toca adaptarte más rápido a los compañeros que vas teniendo. En ese caso yo trato de hacer lo que me pida el profe (Reinaldo Rueda) cumplir en ese aspecto y tratar de manejar esa polifuncionalidad y darle esas variantes al equipo”, manifestó el jugador.

El ariete, de 26 años, habló de las cosas que ha venido aprendiendo en el balompié alemán y de cómo pueden ser importantes con el combinado nacional.

“Eso puede ser importante en este partido. La Bundesliga es un torneo en el que los duelos ganados significan mucho, porque de eso salen muchas transiciones rápidas, mucho desequilibrio. Es una Liga que te da esa virtud para poder competir internacionalmente. En este juego será importante ganar esos duelos ofensivos. En el momento en el que estemos concentrados y metidos en que cada uno en su posición se imponga y empecemos a ganar duelos individuales y después colectivos, el juego se verá muy favorable para nosotros. A partir de ahí, luego podremos implementar nuestro estilo de juego con la pelota”, comentó el futbolista.

Aunque Perú venga con varias ausencias en su plantel por lesiones, Santos Borré no se confía y aclara que será un partido “difícil” ante el cuadro que dirige el argentino Ricardo Gareca.

“A nivel de selección, este tipo de bajas, o de que algunos jugadores no puedan estar, puede ser importante, pero también si tienes buenas variantes, los chicos que tengan la oportunidad lo buscarán hacer de buena forma. Sabemos de la dificultad que tiene este partido, lo que significa para nosotros. Son una selección que vienen con una necesidad de querer sumar, de querer sacar puntos acá. Nosotros también tenemos una necesidad de hacer respetar nuestra casa y lograr los tres puntos. Que ellos tengan bajas no le quitará dificultad al partido. Debemos salir con la mentalidad de que estén los que estén, debemos ir por los tres puntos y buscarlo desde el primer minuto”, analizó el atacante.

“Es un partido que amerita una preparación psicológica y mental un poco especial, por lo que nos jugamos, por lo que queremos, por lo que necesita el equipo en estos momentos. También se tiene la tranquilidad de que confiamos en el grupo que tenemos, confiamos en los jugadores que han sido llamados y que el profe (Reinaldo Rueda) ha tenido en cuenta. Tenemos una gran riqueza en nuestros jugadores y bueno, estaremos en nuestra casa, que es un privilegio jugar en este gran escenario. Con el favor de Dios lograremos sacar los tres puntos y hacer ese fútbol que gusta de la selección”, finalizó.