Probox celebra 25 años de boxeo con una velada internacional en ‘Curramba’

Seis peleas son el menú que se ofrece para el público de ‘Curramba’, las cuales serán: Manuel González vs Juan Carlos Flores (122 libras), José Soto vs Éver Ortega (124 libras), Enrique Zapa vs Andrés Pérez (136 libras) y Didier Castillo vs Víctor Altamar (140 libras); son los combates pactados a ocho asaltos.

Mientras que Christian Jiménez (El Salvador) vs Johan Ollaves (Venezuela) en medirán en cuatro rounds en las 126 libras. Y Duván Cuenú debutará ante Kevin Marimón.

El pesaje oficial se realizará el día jueves 10 de noviembre a las 2 p.m. en kilymandiaro.