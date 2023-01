“No puedo decir nada”: Guardiola, sobre Mendy

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, no quiso hablar sobre la absolución de Benjamin Mendy, que ha sido declarado no culpable de siete de los nueve cargos de agresión sexual de los que se le acusa.



"El club ha hecho un comunicado y yo no puedo decir nada más. Por favor, cojan el comunicado como mis palabras", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.



El conjunto de Manchester emitió este viernes un comunicado una vez que se hizo pública la decisión del jurado.



"El Manchester City está al corriente del veredicto que la corte de Chester ha tomado hoy, en la que un jurado ha declarado no culpable a Benjamin Mendy de siete cargos. El jurado no ha llegado a un veredicto en dos cargos más y el juicio se ha acabado".



Aún quedan dos causas abiertas contra el futbolista, que tendrá que hacer frente a un nuevo juicio, por violación e intento de violación, el próximo 26 de enero.



"Dado que hay dos vías aún abiertas relacionadas con este caso, el club no está en posición para comentar nada en este momento", añadió el City.



Mendy, de 28 años, fue suspendido por el Manchester City en agosto de 2021.