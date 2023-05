El Brighton sentencia al Manchester United en la última jugada

No la observó en un primer momento el árbitro, llamado por el VAR. Fue al monitor a pie de campo. No dudó la señalización de la infracción y del lanzamiento desde los once metros que provocó la derrota del United cinco jornadas después. Y con el Liverpool además al acecho, a cuatro puntos de la cuarta plaza de los 'Diablos Rojos', aunque con un partido más. A falta de doce por disputarse para el Liverpool, quince para el United, es distancia.

No contaba ya con el 1-0 en contra, después de soportar, sobre todo en el tramo final, la insistencia del Brighton, que depende de sí mismo para alcanzar una plaza en la Liga Europa, porque tiene dos partidos menos que el Liverpool, al que mira a cuatro puntos, y aventaja en uno tanto al Aston Villa como al Tottenham.

El gol no llegó hasta el minuto 98. Y de penalti. Con tantas ocasiones, fue una circunstancia extraña. La culpa fue de los porteros, agigantados cuando el partido requirió su presencia. El primero fue David de Gea, que frustó con el rostro la primera ocasión de Mitoma. A metro y medio. El pelotazo dejó conmocionado al guardameta, atendido sobre el campo durante unos minutos. Listo para seguir.