José Quintana cumple, pero los Cardenales caen

Ambos, en la última oportunidad ofensiva que tuvieron los Filis desentonaron por completo del resto de sus compañeros y permitieron las seis carreras que le dieron la victoria a la novena de Filadelfia, que ahora va adelante 1-0 en la serie del Comodín.

El ganador del día fue el derecho David Robertson, quien en una entrada no permitió imparables, no le hicieron rayitas, no dio boletos y ponchó a dos rivales, manteniendo así a su equipo en la pelea por el partido cuando todavía estaba por debajo del marcador.

También hay que decir que, si bien los Cardenales estuvieron arriba por dos carreras en el marcador, no tuvieron su mejor día en la ofensiva. Paul Goldschmidt, su mejor hombre en la ofensiva, y dominicano Albert Pujols, uno de los que más experiencia tiene en el roster, se fueron en blanco en sus salidas al bate y no pudieron ayudar a su equipo.

En total a lo largo del juego los de San Luis solo pudieron conectar tres imparables, lo que habla del poco peso en ataque que tuvieron y que no pudieron casi nunca imponer las condiciones con autoridad en el encuentro.