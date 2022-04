¿Por qué Giovanni Hernández estalló contra sus dirigidos y los árbitros?

Al diablo su habitual mesura. Nada de diplomacia. Nada de lavar los trapitos sucios en casa. Giovanni Hernández explotó y se fue lanza en ristre contra sus dirigidos tras la derrota de Atletico FC 3-1 ante Llaneros FC, el viernes pasado en el estadio Pascual Guerrero.

A pesar de que ya han pasado varios días, las declaraciones de Hernández siguen dando de qué hablar porque dejó en el aire, sin especificar exactamente a qué se refería, algunas suspicacias sobre el desempeño de sus pupilos, y de la actual forma de dirigir de los árbitros con la permanente incidencia de los asistentes a través de los intercomunicadores.

“Estoy mirando qué es lo que sucedió hoy, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes, hoy pasó algo, algo pasó”, insistió el DT caleño.

“Ustedes saben a qué me refiero, hay algo que le ha hecho daño al fútbol, ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos señores periodistas, hay algo que le ha hecho daño al fútbol”, agregó.

Muchos interpretaron sus señalamientos hacia cuestiones de apuestas, chantajes y amaños de partidos.

Giovanni, dos veces campeón con Junior en sus días de exitoso volante creativo, puso en duda la transparencia y deportividad de sus jugadores en ese juego correspondiente al torneo de ascenso colombiano.

“Lo que pasó con el equipo hoy no es fútbol, es otra cosa. Tengo la corazonada, la seguridad y la certeza, conozco a mi equipo, sé que me da y que no me da. Cuando tú estás enseñado a ver a un jugador que corre los 90 minutos y hoy no corre, algo sucede; si hay un jugador con carácter y que corre, y hoy no corre, algo sucede”, comentó ‘Gio’ con notable molestia.

“Y no es un solo jugador, hablo de todos, y si son todos los jugadores, algo sucede”, añadió.

El ex jugador rojiblanco y de la selección Colombia, que le hizo un homenaje a Freddy Rincón y portó una camiseta del combinado patrio con su apellido, aseguró que todo lo que manifestó en la rueda de prensa se lo comunicó a los futbolistas frente a frente.

En su desahogo, Giovanni también escupió fuego contra el arbitraje colombiano, especialmente contra los asistentes y la forma en que influyen en los jueces centrales, según sus palabras.

“Ya estoy cansado de qué los jueces de línea sean los que piten los partidos. Los árbitros no pitan los partidos, son los jueces de línea con ese intercomunicador. Señoras y señores, aficionados, periodistas, sepan todos que los que pitan los partidos son los jueces de línea con los intercomunicadores, por eso a los árbitros les pega tanto el balón en la espalda, en las piernas y en todos lados porque los que pitan son los jueces de línea, los árbitros se enredan”, se descargó Giovanni Hernández.

“Hay que colocar robots para que piten porque no son los árbitros los que están pitando hoy por hoy”, concluyó sobre el tema arbitral.

Atlético FC, equipo que Hernández dirige desde el 2018, se encontraba entre los ocho mejores de la tabla de posiciones, pero con la derrota ante Llaneros FC fue relegado al puesto 11 con 14 puntos, solo dos menos que su verdugo, que ahora es octavo.