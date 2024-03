“No encajó”: Leyenda del Bayern Múnich sobre James Rodríguez

Un préstamo por dos temporadas, la ilusión de ser dirigido por segunda vez por Carlo Ancelotti y la posibilidad de reencontrar su mejor versión alejado de un Real Madrid que lo había reducido a ser un jugador de banquillo. El 11 de julio de 2017 se confirmó la llegada al Bayern Múnich de James Rodríguez, en un paso que dejó toda clase de opiniones entre los amantes del fútbol.

Aquel James logró jugar un total de 67 partidos en dos temporadas. 15 goles, 20 asistencias y presentaciones destacadas en partidos complejos hicieron parte de un trasegar por el país Bávaro en el que, a pesar de los esfuerzos, nunca pudo encajar del todo.

Tiempo después, el propio 10 de la Selección Colombia confesó que había sido consecuencia del frío en el país europeo.

“Los alemanes son gente muy fría, aunque recibí un trato espectacular en el club, me querían mucho. Vivir no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: 'qué estoy haciendo aquí con este frío'", contó el colombiano en su día durante una conversación con el mexicano Daniel Habif.