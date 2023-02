¿Cuántos dólares costó la creación de la empresa Nike?

Desde sus tiempos en la Universidad de Oregón, a la que ha donado millones de dólares tras su éxito, Knight destacó por su carácter introvertido, pero también por su contundencia a la hora de hablar.

"Era un introvertido, muy reflexivo, pero cuando decía algo, lo decía con tan impacto, de una forma tan fuerte y tan inspiradora, que seguramente es uno de los mejores oradores que he escuchado en mi vida. Tenía una manera única de decir las cosas", recuerda George a EFE.

Al margen de Nike, Knight también es dueño de 'Laika Entertainment', casa cinematográfica con sede en Oregón, a más de 1.500 kilómetros de Hollywood, que se dedica a la realización de películas y largometrajes con la compleja técnica del 'stop motion', o animación fotograma a fotograma.

Entre sus películas más aclamadas destacan "Coraline" (2009) o "Kubo and the Two Strings" (2016).

Personaje transversal, que con su intuición escribió parte de la historia del deporte, es interpretado por Ben Affleck en la película 'Air', dedicada a la historia de Nike y el patrocinio de Michael Jordan, que se estrenará el próximo abril.