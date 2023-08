Pereira, a cerrar con dignidad una buena Copa Libertadores

No obstante, Ferreira podría optar por un once mixto con algunos reservas ante el Pereira porque el domingo tendrá un duro compromiso por la Liga, ya que enfrentará a su tradicional rival de patio, el Corinthians, aunque no terminó de confirmar esa posibilidad.

“Tuvimos un viaje (de regreso a Brasil) que nos desgastó física y mentalmente, pero el Palmeiras tiene una gran estructura y profesionales capacitados, y eso nos permite recuperarnos rápido”, afirmó al ser interrogado sobre si usaría suplentes.

Ferreira, sin embargo, tendrá que introducir cambios obligados ya que perdió a dos importantes titulares: el extremo Dudu sufrió una grave lesión en la rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada, y el centrocampista Gabriel Menino tendrá que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.