“Amigos, estoy haciendo mi visita mensual”: Pelé desde el hospital

"Amigos, estoy haciendo mi visita mensual", aclaró el astro brasileño a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde reúne más de 10,6 millones de seguidores.

Además, agregó que "siempre es lindo recibir mensajes positivos como estos. Gracias a Qatar por este homenaje, y a todos los que me mandan buenas vibras".

El mensaje estuvo acompañado de la imagen de un homenaje que le hicieron en Doha, donde proyectaron su imagen sobre un edificio junto a la frase "Get Well Soon" (mejórate pronto).