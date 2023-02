“Me conocen más por el Desafío que por mi medalla olímpica”

Cuando era niño su sueño fue claro: triunfar en el deporte, dejar en alto el nombre del país y conquistar una medalla en unos Juegos Olímpicos. Y con el pasar del tiempo esas metas que parecían lejanas se fueron cumpliendo una tras otras.

Era el año 2012, todas las miradas del mundo del deporte estaban en Londres, sede de los juegos deportivos más importantes del mundo. El magdalenense Óscar Muñoz logró estar presente en las justas y desde que llegó a territorio inglés se propuso no irse sin una medalla.

Tanto fue su esmero que consiguió lo que tanto anheló y se alzó con la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en la disciplina de taekwondo en la categoría de -58 kilogramos.

Pero, de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, pasó a ser el triunfador del programa el Desafío, del Canal Caracol, en 2018. Un cambio bastante radical en su vida.

Inclusive, hoy en día, el atleta, de 29 años y que vive en Valledupar, reconoce que es más conocido por ganar el reality que por lo hecho en suelo británico. Algo que jamás pensó cuando empezó con su carrera en el deporte.

“La verdad sí. Las personas me tienen mucho más en su mente porque en el Desafío son muchos más capítulos y me recuerdan más por haberlo ganado. Pero sí debo decir que el puente que me lleva a participar en el Desafío es esa medalla olímpica que logré en 2012”, manifestó el ex deportista colombiano en conversación con EL HERALDO.

Y como él mismo lo admite, el ganar la presea de bronce le abrió muchas puertas. Y ese reconocimiento que logró para el país hace más de 10 años será recordado por los colombianos en la serie ‘Los Medallistas’, del Canal Caracol, en la cual relatan la historia de él, de la yudoca Yuri Alvear y de la boxeadora Íngrit Valencia, todos ganadores de preseas olímpicas.

“Esta es una gran oportunidad de seguir mostrando lo que es Óscar desde sus inicios hasta acá. Me llena de mucha satisfacción esto. Cada escena fue identificada para mí y me hizo recordar mi niñez, todo lo que tuve que vivir para estar hoy donde estoy y espero les guste a todas las personas. Yo empecé a hacer taekwondo a los nueve años en Valledupar. Lo que se vio en el primer capítulo de la serie es cierto”, expresó Óscar, quien se mostró bastante emocionado luego de ver el primer capítulo.

El hoy retirado de la competencia deportiva explicó que sigue vinculado al deporte, pero ya más en un rol de entrenador y con su propio gimnasio.

“Sigo en el rol deportivo, no como atleta, pero trabajando por el deporte. Tratando de sacar adelante mi deporte. Sigo trabajando en mis proyectos personales e intentando que todo siga saliendo bien”, comentó.

“Mi empresa principal es mi gimnasio. También tengo mi escuela de taekwondo, no estoy al 100%, pero siempre estoy al tanto de ello y tratando de ayudar a los niños”, añadió.

El magdalenense, que desde muy temprana edad se fue a vivir a Valledupar, donde sigue viviendo con su esposa y su única hija, considera que todo lo positivo que le ha sucedido es gracias a su esfuerzo.

“Todo esto ha sido gracias al esfuerzo y al sacrificio que he hecho toda mi vida, que ha dado su recompensa. Esperemos que se vengan muchos más proyectos a nivel personal. Sigo trabajando en lo mío, con la Secretaría Departamental, vivo en Valledupar y espero seguir haciendo cosas en pro del deporte”, concluyó el medallista olímpico.