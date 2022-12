Dayro Moreno vuelve a su casa, por quinta vez

A sus 37 años, el tolimense Dayro Moreno regresa al equipo de sus amores, el Once Caldas de Manizales. Así lo anunció en la tarde de este jueves el ‘Blanco Blanco’ a través de un video con la voz del goleador.

"La verdad muy contento de estar aquí, de nuevo en Manizales. En la ciudad y el equipo que me dio todo. El equipo del que soy hincha, que llevo en el corazón. El que yo siempre he querido y amado es el Once Caldas. De ahí prácticamente surgí, el equipo que amo es el Once Caldas, para nadie es un secreto”, expresó el ariete.

¡Palabras del corazón! Activa el audio pic.twitter.com/W4UmA77vhk — Once Caldas DAF (@oncecaldas) December 2, 2022

Moreno vuelve al Once tras dos buenas campañas con el Atlético Bucaramanga, equipo en donde fue máxima figura y registró 22 anotaciones y dio cuatro asistencias de gol en 43 partidos jugados.

Gracias a estos tantos se quedó con el reconocimiento de máximo goleador del torneo doméstico de apertura en el presente año, mismo en el que equipo llegó a los cuadrangulares finales.