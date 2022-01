Jóvenes guajiros participarán en el Global Pro football Experiencie de Porto

Nueve jóvenes jugadores de fútbol del Barrancas Club F.C, participarán en el Global Pro football Experiencie de Porto-Portugal, el cual está a cargo del profesor Oscar Usuga y su esposa Gladis Torres, quienes dieron su opinión sobre el buen nivel encontrado en los jugadores del club.

Los escogidos se trasladarán a la ciudad de Porto a ser parte de este programa para potenciar sus capacidades futbolísticas, para luego tener una gran posibilidad de ser fichados por equipos profesionales en Europa, mientras que doce más seguirán trabajando en pequeñas falencia para que en días o meses posteriores puedan emprender vuelo, sea a equipos nacionales o internacionales a cumplir el sueño de ser profesionales en este deporte al nivel suramericano o europeo.

El Barrancas Club F.C. está a cargo del gerente John Edinson Angarita, Elisabeth García y los licenciados Leidi Carol Gómez y José Roberto Manjarrez, quienes han creado este espacio para los niños y jóvenes, tanto de Barrancas, como de los municipios cercanos.

Afirman que es un sueño que se ha logrado a través de veedurías realizadas por los directivos e importantes personalidades de talla nacional e internacional como el Profesor Junior Romero, ex futbolista profesional, ex integrante de Selección Colombia en el mundial sub 17 de Corea.