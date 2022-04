“Nosotros no planeamos hacer algún acto vandálico”, líder de la Garra Samaria

Son varias las versiones que se tienen del por qué se desencadenó la batalla campal en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, entre Unión Magdalena y Junior en el clásico costeño, que dejó una persona muerta, el hincha bananero Brandon Gustavo Somoza Gutiérrez, y algunos heridos.

Y entre las explicaciones que existen sobre lo acontecido, aparece la que le dio a EL HERALDO David Pombo, uno de los líderes de la Garra Samaria Norte, la barra más grande del ‘Ciclón’.

“Los hechos son bastante confusos, y tal vez sucedieron en un tiempo muy corto en el que cualquier opinión que uno dé, puede estar sesgada por la posición que uno tiene en esto. Estas son cosas que suceden con pequeños detalles que pueden desencadenar todo. Como barra lo primero que tenemos que decir es que no hicimos, no planeamos, ni decidimos previamente hacer algún acto vandálico. Cuando ascendimos nos pusimos como gran reto que este partido se jugará en las mejores condiciones, tanto en Barranquilla como en Santa Marta. Lastimosamente, acá no se dio así y es un retroceso bastante grande, porque muchos muchachos no van a creer en este proceso. Habrá que seguir contra la corriente, porque hay gente que creemos que puede dar buenos resultados el tema del barrismo social”, señaló el joven.

“Lo que pasó, según lo que pude apreciar, fue que la Banda de los Kuervos, que era la barra que estaba más cerca de nosotros, tuvo una pelea interna que fue violenta físicamente y generó una idea de que era posible que a quienes estuvieran atacando era a alguien de la Garra Samaria o algún hincha de Unión Magdalena. Esa pelea se generó en la parte alta de la tribuna oriental y se fue bajando hasta el primer piso. Cuando ya estaban cerca de la parte de abajo, un grupo de ellos pasó las vallas que había puesto la Policía y en ese momento los integrantes de la barra bajaron para asegurar los trapos nuestros de las barandas, y las banderas igual, y para recogerlos se tienen que meter en la cancha, y cuando eso pasa, se desencadena la situación de lado y lado en el que ambas barras bajan en masa y se dan los hechos lamentables, que dejó a una persona de nosotros fallecida por arma blanca. La posición de nosotros es que creemos que esto se desencadenó por la discusión que tenían en la tribuna oriental. Nosotros reaccionamos porque creíamos que nos iban a robar los trapos nuestros”, comentó Pombo.

El referente de una de las barras involucradas en la batalla campal también afirmó, que, aunque fue “bochornoso” lo sucedido, de parte de ellos existían las “garantías” para el recibimiento de la afición visitante.

“Nosotros estamos preparando un comunicado. En este momento la barra no tiene ningún nivel de autocrítica frente a la situación que se presentó, no se ha hecho una reflexión porque lastimosamente hay una persona fallecida y eso pone la situación en otro contexto. Tenemos reunión de líderes y referentes mañana (miércoles) y se tomarán determinaciones. Lo que existe ahora mismo es dolor, porque es retroceder una cantidad de tiempo que se supone que ya habíamos avanzado. Lastimosamente, este hecho con la barra de Junior se presentó y hay que tomar decisiones para ver el paso a seguir. Las barras que hicimos parte de este partido hacemos parte de un colectivo en el que promovemos la convivencia y una campaña que es sí al visitante”, explicó Pombo.

“Anteriormente, cualquier llegada de hinchada visitante, particularmente de la hinchada de Junior, terminaba con tropel ya sea a su llegada o a su salida de la ciudad. En el caso del sábado se presentó una situación bochornosa, pero antes de eso la entrada fue custodiada por parte de la Garra Samaria y la Hinchada del Ciclón a todos los buses que vinieron de Barranquilla. También es bueno que la hinchada en Barranquilla sepa que de parte de nosotros siempre hubo las garantías para que el partido se desarrollara de la mejor manera y que no hubiese ninguna situación de lamentar como la que pasó”, cerró.