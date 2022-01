Nick Kyrgios afirma ser amenazado por el preparador de sus rivales

El australiano Nick Kyrgios aseguró que tras su victoria en segunda ronda de la modalidad de dobles del Abierto de Australia junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis sobre los croatas y principales favoritos Mate Pavic y Nikola Mektic, el preparador y entrenador de los balcánicos le amenazó con iniciar una pelea por haber pegado un pelotazo involuntario a sus pupilos durante el choque.



“Sólo para informaros, ayer después de hacerlos picadillo doble el preparador y entrenador de nuestros rivales procedieron con una amenaza. Tenis es un deporte suave, todo porque me moví y les golpeé con una pelota de tenis”, publicó en su cuenta de Twitter.

Just letting you know after yesterday’s chop fest in doubles my opponents coach and trainer proceeded to threaten to fight in the players gym tennis is a soft soft sport @TKokkinakis all because I moved and hit them with a tennis ball