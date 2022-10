Newell’s Old Boys ya oficializó a Junior que se queda con Willer Ditta

No habrá regreso a Junior. Al menos no por ahora. Willer Ditta está en Newell’s Old Boys y allá se queda. EL HERALDO conoció que el equipo de Rosario ya le comunicó formalmente a Junior que hará uso de la opción de compra de 700 mil dólares por el 80% de los derechos económicos y federativos del jugador.

Redondeando el dólar en 5 mil pesos, los rojiblancos ingresarán a sus arcas un total de $3.500 millones y se reservan un 20% para una futura venta a otro club.

La semana pasada se había conocido a través de una versión de la prensa argentina, más exactamente del periodista César Luis Merlo, que Newell’s adquiriría el porcentaje que tenía firmado con los ‘Tiburones’, pero en el club barranquillero no se tenía notificación oficial al respecto.

Sin embargo, ya se ha recibido el mensaje de parte del cuadro rosarino. La opción de compra se vence el 31 de diciembre.

Ditta se fue a principio de año a Argentina, de forma sorpresiva, cedido a préstamo por un año. Desde que llegó se apoderó de la titular del equipo ‘leproso’ y ha protagonizado grandes actuaciones. No solo en su labor defensiva, también anotando goles importantes como el que consiguió en la victoria 2-0 frente a Boca Juniors.

“Yo estoy muy tranquilo, lo más importante, y lo que se debe hacer, es estar enfocado. Yo vine un año a préstamo y estoy cumpliendo con mi labor en Newell’s. Estoy muy contento y quisiera quedarme, pero no depende de mí, simplemente sigo trabajando. Todo llega en el tiempo que tiene que llegar, cuando Dios disponga. Yo trabajo para eso, para ir a Europa y avanzar”, dijo Ditta en una entrevista publicada en EL HERALDO el 1 de mayo de este año.

“Llegué a un club muy interesante y grande. Las personas que están al mando y a su alrededor han hecho que me sienta cómodo. Eso es parte fundamental para el rendimiento. Futbolísticamente me he sentido con muchísima confianza. Eso ha hecho fácil la adaptación, que no me cueste tanto”, añadió.