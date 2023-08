“Muchos jugadores no ven fútbol”: Néstor Lorenzo

Toda la parafernalia, ciencia, análisis, tecnología, logística y otros detalles, que hay detrás de la preparación de un combinado patrio fueron explicadas por el grupo interdisciplinario que rodea al argentino Néstor Lorenzo, quien intervino en la mañana de este martes con un discurso breve en el que resaltó la labor de sus asistentes y el interés de los presentes por capacitarse y aprender y entender nuevas herramientas para sus diferentes labores.

“No hay recetas mágicas, es algo que se ha dicho en muchas oportunidades, hay mucho de artesanal e intuitivo en la toma de decisiones finales. La comunicación es fundamental. Si ustedes se fijan bien, a pesar de todas las herramientas tecnológicas y científicas, y todos los datos, el profe Leandro dijo: me baso mucho en la percepción del jugador porque esa en definitiva me da la seguridad a mí para tomar una decisión, si puede jugar, si no puede jugar, en cuántos minutos, en qué situación”, comentó en la primera parte de sus palabras.

El director técnico de ‘la Amarilla’ también aprovechó su participación, que fue una especie de conclusión de las charlas, para invitar a los entrenadores formadores a que motiven a sus pupilos a acrecentar la pasión por la profesión y a entender mejor el juego.