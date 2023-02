Así está la baraja en la última semana del mercado de fichajes de la NBA

En Miami, la gran moneda de cambio es Kyle Lowry y muchos han llamado preguntando por su situación.

El base no quiere irse, pero es evidente que para el técnico Erik Spoelstra no es intocable puesto que en cinco de los últimos siete partidos no ha jugado en los últimos cuartos.

No es Pat Riley, presidente de los Heat, de agitar el mercado en el último día, pero si hay una posición que necesita reforzar de manera imperiosa es la de pívot suplente de Bam Adebayo.

Suenan varios nombres para ese puesto desde los españoles Willy Hernangómez y Serge Ibaka hasta Jakob Poeltl o incluso Jae Crowder.

Estos jugadores también aparecen relacionados con unos Celtics en la misma tesitura y que buscan relevos para Al Horford y Robert Williams.

Brooklyn depende en exceso de la salud de Kevin Durant y Kyrie Irving, pero cuenta con una larga relación de jugadores apetecibles para otros equipos en un hipotético traspaso.

Joe Harris, Seth Curry y Patty Mills están en esa lista y a cambio firmarían a alguien con experiencia en playoffs como el mencionado Crowder o a un Bojan Bogdanovic que podrían recuperar seis años después.

En Dallas hay intención de seguir rodeando a Luka Doncic de más jugadores de calidad y el nombre que parece más interesante para traspasar es el de Dorian Finney-Smith.

Por su parte, los Clippers buscan un base. Podría salir John Wall y los candidatos que suenan para incorporarse son Fred VanVleet e incluso Chris Paul, que volvería así a la que fue su casa durante seis años.